Villes : la bataille des arbres

C'est une place méconnaissable pour les habitants de Meaux. Sandrine Coissac avait l'habitude de venir dans cet ancien square avec ses enfants. Elle n'en revient toujours pas. L'été dernier, les riverains assistaient impuissants à l'abattage d'une dizaine de marronniers. Ces arbres ont été coupés pour réaménager le square Georges Brassens. Le projet est mené par la mairie. En hommage au chanteur, la future place aura une forme de guitare. Le fondateur du groupe national de surveillance des arbres, Thomas Brail, dénonce ce qu'il appelle des coupes abusives. Un phénomène qu'il observe dans tout le pays. Selon lui, ces arbres quinquagénaires étaient en parfaite santé. Du côté de la municipalité, au contraire, ils menaceraient de s'effondrer et seront remplacés par de jeunes pousses. Mais insérés de jeunes arbres en milieu urbain n'est pas si simple. En ville, ils peuvent être contraints. Canalisation, parking, bouches de métro sont autant de freins à leur développement. D'ailleurs, un jeune arbre au feuillage peu développé n'est pas aussi efficace qu'un arbre âgé de 20 ou 30 ans, estime Joël Amossé, responsable du Groupe Nature en Ville chez Cerema. Alors, à l'heure du dérèglement climatique, de plus en plus de citoyens se mobilisent partout en France pour sauver ce qui peut encore l'être. À Bagnolet, tout un quartier manifeste pour préserver une cinquantaine d'arbres et une bergerie. Elles sont menacées par la construction d'une nouvelle école. Ces quelques hectares jouent aussi un rôle pédagogique et social très fort pour les enfants. La bataille ne fait que commencer. Ces habitants l'assurent, ils feront tout leur possible pour protéger cet écrin de verdure. TF1 | Reportage A.Barth, B. Hacala, A. Gaudin