Villes : le chantier permanent avant les municipales

Dans neuf mois, nous serons à nouveau appelés aux urnes pour élire nos conseils municipaux. Les mauvaises langues disent toujours que c'est en fin de mandat que les maires décident de faire des travaux, pour tenter de séduire à nouveau les électeurs. Le sujet fait déjà l'objet de joute électorale. À Toulouse, à Paris ou encore à Lamballe-Armor nos reporters ont tenté d'en savoir plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.