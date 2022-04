Villes libérées en Ukraine : nettoyage et début de reconstruction

Détruire pour reconstruire, contourner les obstacles, le pont d’Irpin dans la banlieue de Kiev est un symbole de la résilience ukrainienne. Il a été volontairement détruit pour freiner l’avancée russe vers la capitale. C’est par ce pont que des centaines de personnes avaient fui les combats à pied, en file indienne. Aujourd’hui, l’armée russe s’est retirée et une nouvelle route a été construite, en quelques jours à peine. Traverser ce pont, c’est arriver un peu plus loin à Boutcha, la ville où on a découvert, après le départ des Russes, des dizaines de corps de civils gisant au sol et des chars détruits en plein centre-ville. Désormais, sur la même rue, les corps et les chars ont disparu. Mais il faudra encore des mois pour tout reconstruire, peut-être une vie entière pour guérir du traumatisme. Ils vont nettoyer les villes, mais ne vont jamais oublier l'horreur qu’elles ont vécues. En quittant Boutcha, on découvre un cimetière de voitures. Les restes des véhicules sont susceptibles de devenir des pièces à conviction lors de futures enquêtes pour crime de guerre. TF1 | Reportage I. Bornacin, G. Aguerre, A. Porcry