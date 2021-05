Villes mixtes en Israël : une cohabitation devenue difficile

Après une soirée d’émeutes dans Saint-Jean-d’Acre, les habitants tentent de panser les plaies de leur ville. En Hébreux ou en Arabe, Acre porte le même nom, actuellement un ville en colère. Une ville, qui ce samedi matin, brûle encore. Cet Arabe-Israélien, Nabil Kachachi, regarde sa voiture se consumer, impuissant. “Hier, j’ai demandé aux jeunes de calmer les choses, de les empêcher de brûler les magasins. Les députés arabes-israéliens nous ont détruit. Ils nous ont provoqué sans repartie. Gaza restera Gaza et la Cisjordanie la Cisjordanie. Mais à la fin, nous, on restera avec les Juifs. On ne peut plus rien dire de bien ici”, s’exprime-t-il. À Saint-Jean-d’Acre, en vieille ville, le long du port ou dans les quartiers récents, on peut entendre parler ou crier en Arabe ou en Hébreu. Un exemple de coexistence dans le pays. Et la colère est forcément arrivée jusqu’ici. Aucune des personnes rencontrées n’a ramené cette violence à un problème entre Arabe et Juif, mais ils désignent tous le même responsable. “Moi, je vois la main de l’autorité dans tout ça”, précise un habitant arabe d’Akko. “Il y a quelques jours, on devait avoir un nouveau gouvernement. Tout était prêt et d’un coup, plus rien. Comment c’est possible ? Seulement à cause de Netanyahou ?”, se demande Palestine Tin Khatib, un autre habitant arabe de la ville. La ville d’Akko dépend économiquement d’une coexistence tranquille. Cette semaine, un professeur juif a été poignardé, un théâtre arabe a brûlé, un restaurant juif également dans une ville empoisonnée par un mélange toxique de délinquance, de religion et de nationalisme exacerbé.