Vin de l'été : 50 nuances de rosé

En réponse à la taxe française sur les géants du numérique, Donald Trump envisage de surtaxer nos vins. C'est bien la seule chose qui pourrait freiner la consommation de rosé aux États-Unis. Le vin rosé s'impose comme la boisson phare de l'été, et il est surtout apprécié par nos compatriotes. Nous en sommes d'ailleurs les premiers consommateurs au monde. Une tendance qui n'est pas prête de baisser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.