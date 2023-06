Vin ou cidre : la bière prête à tous les mariages !

Servie à la pression, dans une pinte, cette boisson pétillante, en image, a tout d’une bière, pourtant son malt a fermenté avec du raisin. Elle a donc le goût du vin. Trinquer autour d’une bière-vin, ce n’est pas possible dans la plupart des bars. Alors pour être sûr d’en trouver, rendez-vous dans une des centaines de cave à bière qui en vendent, souvent de petites productions, mais qui viennent des quatre coins de l’Europe. Selon le spécialiste, Matthieu Lannuzel, gérant du Beer Trotter à Bordeaux (Gironde), les bières-vins ne se boivent pas qu'à l’apéro. Au contraire, vous pourriez étonner vos invités. L’accord parfait selon lui, bière-vin et assiette de fromage. Mais avant de faire votre choix, attention ! Entre différentes bières-vins, les goûts varient fortement, car chaque brasseur a sa propre recette. Près de Bordeaux, Jocelyn Chazel, brasseur de la Brasserie "Effet Papillon” à Mérignac en Gironde, utilise le merlot, un raisin très répandu dans la région. Il verse neuf doses de malt, la céréale à base de bière et une dose de ce raisin. Le tout fermente ensemble. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Ramauge, D. Salmon