Vincent Cassel et Reda Kateb nous parlent du film "Hors Normes"

Le film "Hors Normes" raconte l'histoire de Stéphane Benhamou, de l'association "Le Silence des Justes" et de Daoud Tatou, de l'association "Le Relais Ile de France". Deux hommes qui ont confié leur histoire à Éric Toledano et Olivier Nakache, qu'ils connaissent depuis vingt ans. On retrouve dans le casting de long-métrage Vincent Cassel et Reda Kateb. Des autistes et des éducateurs y ont joué leur propre rôle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.