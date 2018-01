Vincent Dedienne : l'humoriste est aussi un acteur

Connu du grand public pour ses one-man-shows et ses émissions télévisées, le Mâconnais Vincent Dedienne a dévoilé son autre passion, le théâtre classique. Depuis le mardi 16 janvier 2018, il s'est mis au service de Marivaux dans la pièce montée par Catherine Hiegel, "le Jeu de l'amour et du hasard". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.