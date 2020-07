Vingt ministres nommés demain : des candidats passés au crible

Un gouvernement d'une vingtaine de ministères sera annoncé lundi dans la journée. Ce sont les premières pistes qui ont filtré des discussions entre Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre Jean Castex. Les deux hommes devraient à nouveau se voir ce dimanche soir. Et si cela prend autant de temps, c'est que chaque futur ministre fait l'objet d'une enquête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.