Vins de France : une appellation plein d’avenir

L'appellation Vins de table a été changée en Vins de France il y a dix ans afin de redorer l'image du produit, jugé plutôt bas de gamme. Cette action marketing a fonctionné, car actuellement nos compatriotes raffolent de ce vin au prix défiant toute concurrence, à partir de six euros. Dans l'Hexagone, les ventes ont explosé et ont augmenté de 37% rien que pour la grande distribution.