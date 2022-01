Vins : les barriques se réinventent

Quand nous avions rencontré ce vigneron il y a quatre ans, voici la critique qu'il entendait parfois. "Mon vin est trop fruitier. Ça ressemble trop au goût du raisin". Mais tout cela est en train de changer. Le goût du fruit est de plus en plus apprécié par les consommateurs. Ce tonnelier a perçu la tendance. C'est dans la barrique, nous dit-il, que le goût du vin prend forme. Et l'un des facteurs déterminants, c'est la chauffe. Car traditionnellement, avant d'accueillir du vin, la barrique est passée au feu pendant une heure. Une méthode qu'on pratique depuis la nuit des temps et qui permet de créer des profils aromatiques", selon Thomas Moussie, président fondateur de "Surtep". Le goût boisé notamment, un arôme tertiaire qui plaît de moins en moins. Alors, ce tonnelier a développé une nouvelle méthode depuis quatre ans. Les flammes ont disparu et s'ensuivent les arômes tertiaires puisqu'il n'y a plus de combustion. Dans la vidéo en tête de cet article, Thomas Moussie nous montre les secrets de fabrication de la barrique grâce à des pierres de volcan importées d'Islande. La part de ces futs reste minoritaire, mais progresse chaque année. Vendus 20% plus chers, ils représentent aujourd'hui un tiers de sa production. Sa technique séduit jusqu'à Bordeaux où la tradition n'incite pourtant pas aux bouleversements. Dans ce château par exemple où sont produits de grands crus, quelques-unes de ces barriques sont utilisées. Et la différence est assez nette comme l'explique Jean-Jacques Bonnie, propriétaire du Château Malartic-Lagravière. Le procédé devient aussi un argument marketing notamment à l'international. La société propose ainsi une méthode de chauffe à la pierre de jade, très estimée en Chine où le marché du vin est en plein essor. TF1 | Reportage D. Pierreschi, P. Marcellin