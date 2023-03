Vinted : des cagnottes piratées

Sur les réseaux sociaux, les messages d'alerte se multiplient. "Mon compte a été piraté, la cagnotte et les coordonnées bancaires ont été modifiées." Des cybercriminels ont piraté des centaines de comptes d'utilisateurs du site numéro un de vêtements d'occasion dans l'Hexagone. Marianne est la première à avoir lancé l'alerte. Elle anime un site pour les fans de la plateforme et témoigne d'un piratage de grande ampleur. Est-ce une faille de sécurité de la plateforme ? Contactée, Vinted s'en défend. Selon elle, les cybercriminels auraient volé sur d'autres sites. Alors comment les pirates ont-ils pu accéder à autant de comptes ? Le mode opératoire est simple. Les hackers se connectent à votre place à l'aide des données volées, changent votre mot de passe et votre RIB et ils n'ont plus qu'à transférer votre cagnotte sur leur compte bancaire qui se trouve souvent à l'étranger. Le montant du préjudice reste pour l'heure inconnue. La plateforme promet une indemnisation. Les victimes sont invitées à porter plainte sur le site du gouvernement dédié aux arnaques en ligne. TF1 | Reportage E. Despatureaux, Q. Danjou