Violence au tribunal de Paris, un policier en garde à vue

C'est une vidéo sidérante, filmée à proximité des cellules du nouveau tribunal de grande instance de Paris. Mise en ligne jeudi 12 juillet sur le site "là-bas si j'y suis", elle contient l'image d'un policier qui a passé à tabac un prévenu en attente de son jugement. Depuis, le gardien de la paix stagiaire a été suspendu et placé en garde à vue. Le détenu remis en liberté après son procès, lui, est recherché par les enquêteurs. Ces derniers veulent avoir ses versions des faits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.