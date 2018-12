Violences à Paris : à qui les policiers ont-ils eu à faire ?

Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 10 000 manifestants étaient présents à Paris ce samedi 8 décembre. Rassemblés par un même mécontentement, ils avaient toutefois des profils différents. Parmi eux, des casseurs, des activistes, de simples gilets jaunes ainsi que des membres de l'ultra-gauche et de l'extrême droite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.