Violences à Paris : les policiers limitent la casse

Après une matinée de tension contenue, l'après-midi a été éprouvante pour les forces de l'ordre, à Paris. Ces dernières ont été confrontées à des petits groupes de casseurs éparpillés dans l'ouest et le centre de la capitale. Des voitures ont été brûlées et des magasins éventrés. Mais ce samedi, le bilan des dégâts est considérablement moins lourd que la semaine dernière.