Violences au stade : un enfant de huit ans agressé

C'est un enfant de huit ans, atteint d'un cancer du cerveau et aujourd'hui traumatisé. Le visage encore marqué, Kenzo écoute ses parents dénoncer l'agression dont il a été victime samedi soir. "Il a été bousculé, il a eu l'œil rouge et une petite marque", raconte Laurent, son père. Le petit garçon a été pris pour cible parce qu'il portait les couleurs de l'OM. Le père de Kenzo, lui aussi, a été frappé. Trois supporters d'Ajaccio lui ont arraché son maillot, avant de le brûler. "On a une vidéo qui va nous permettre d'identifier les trois agresseurs. Nous irons la transmettre au service de police et nous allons porter plainte, parce que ces valeurs-là ne représentent ni notre club ni la Corse", affirme Alain Orsoni, président - AC Ajaccio (Corse). Samedi soir, dans le stade d'Ajaccio, de nombreux affrontements opposent supporters marseillais, d'un côté, et ajacciens, de l'autre. Entre les deux camps, des insultes, des jets de projectiles. Certains attaquent aux mortiers d'artifice, et rapidement le service d'ordre, en chasuble orange, est dépassé. Ces débordements auraient-ils pu être évités ? Oui, d'après le maire d'Ajaccio, qui réclamait une mesure forte dès vendredi soir, après des rixes entre supporters ultras dans le centre-ville. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, P. Pelletier, F. Fernandez