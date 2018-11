Violences sur les Champs-Elysées : les médias internationaux s'interrogent

Les images de dégradations du 24 novembre 2018 n'ont pas manqué d'interpeller les médias internationaux. Les journalistes étrangers étaient présents pour évaluer les dégâts. Beaucoup d'interrogations sur les actes ont eu lieu, sans pour autant condamner. Comment ont-ils vu et relayé ce qui s'est passé à Paris ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.