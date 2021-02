Violences conjugales : 4 500 femmes suivies à La Maison des femmes

Ces angoisses, ces peurs, c'est ce que vivent les femmes qui franchissent les portes de La Maison des femmes. On y vient en urgence ou après réflexion pour être épaulé. Il y a des conseillères, des médecins et des sages-femmes qui aident les femmes à faire un suivi médical. Les femmes qui viennent ici peuvent aussi être aidées de façon juridique. Elles peuvent bénéficier de tous les ateliers qui les aident à reprendre confiance en elles. Aussi, elles peuvent évacuer leurs émotions en participant à des groupes de parole adaptés à chaque type de violence. Une fois par semaine, un agent de police vient recueillir les plaintes des femmes violentées. En tout, 4 500 femmes sont suivies ici, et l'agrandissement des lieux prévu cette année va permettre d'en suivre davantage avec un atout supplémentaire : la prise en charge des enfants qui souvent accompagnent leurs mères, parfois eux-mêmes, violentés.