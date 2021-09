Violences conjugales : le ministère de la Justice teste la réalité virtuelle pour éviter les récidives

Masques sur les yeux, casques sur les oreilles, en quelques secondes, le ministre de la Justice et quelques magistrats sont immergés dans une réalité virtuelle mais terrible, une femme confrontée à la violence de son conjoint. Les scènes vous portent dans le huis clos de l'agresseur, de la victime et de leurs enfants, spectateurs de cette dispute. Dans un premier temps, ce film de douze minutes est destiné à une trentaine d'hommes , poursuivie ou condamnée pour des faits de violences conjugales. L'objectif est de leur faire voir la réalité de leur violence, du point de vue de la femme agressée ou de l'enfant. Le dispositif vient d'Espagne où il est utilisé sur des hommes violents dans une prison catalane pour prévenir la récidive. Les résultats sont prometteurs même si l'outil n'est pas suffisant à lui tout seul. Mais les associations de victimes restent plutôt sceptiques en France. Elles s'interrogent notamment sur l'aspect "représentation" du dispositif. L'important pour les victimes est d'être protégé. L'objectif est d'éviter à tout prix la récidive. L'expérimentation française sera menée à Meaux, Lyon et Villepinte.