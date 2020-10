Violences contre la police : les réactions à Champigny-sur-Marne

Dans le quartier de Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne, le commissariat de police a été attaqué par près de 40 personnes dans la nuit du samedi. Celles-ci étaient armées de barre de fer, de boule de pétanque et de mortier de feu d'artifice. Les policiers ont eu le temps de se réfugier à l'intérieur mais les véhicules ont été vandalisés. Ce dimanche matin, les riverains sont choqués. Le ministre de l'Intérieur a également réagi pour témoigner de sa solidarité auprès des forces de l'ordre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.