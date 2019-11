Violences contre les femmes : une marche historique

Entre 50 000 et 100 000 personnes ont manifesté ce samedi dans l'Hexagone, et notamment à Paris. Elles demandent des moyens à l'État pour mettre à l'abri les femmes victimes de violences conjugales. Qu'en pensent ceux qui ont manifesté ? Ces promesses sont-elles suffisantes ou très loin du compte ? Éléments de réponse avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.