Violences policières aux États-Unis : l'insoutenable vidéo

Les policiers disent être intervenus pour conduite dangereuse. Rien ne permet de le confirmer. Mais les 66 minutes de vidéo sorties cette nuit, montrent la violence inouïe, immédiate des agents. D'abord, des coups de tasers et de bombes lacrymogènes. Mais Tyre Nichols, sans arme et sans rendre aucun coup, parvient à s'échapper. Les policiers le retrouvent un peu plus loin et vont s'acharner sur lui pendant plus de trois minutes. Coup-de-poing, coup de pied dans la tête, dans le ventre, coup de matraque, Tyre Nichols n'est alors qu'à 100 mètres de la maison qu'il partage avec sa mère et son beau-père. Il tente de les appeler. Il est laissé à terre, en sang, quasi-inconscient, sans que personne ne s'occupe de lui. Les policiers semblent même se féliciter de leur intervention. Les secours mettront 23 minutes à arriver sur place. Tyre Nichols est mort trois jours plus tard à l'hôpital, des suites de ses blessures. Il avait 29 ans, était père d'un enfant et travaillait pour une entreprise de livraison. Sa famille a reçu le soutien du président Joe Biden. Les obsèques du jeune homme se tiendront mercredi, à Memphis. Cinq officiers, tous noirs, ont été renvoyés et inculpés pour meurtre. Dans une ville, Memphis, peuplée à 64% d'Afro-américains et presque autant d'agent noir dans la police, une telle violence pose question. Les appels aux calmes ont été entendus. Les manifestations en hommage à Tyre Nichols se sont déroulées sans aucun incident. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien