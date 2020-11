Violences policières : la vidéo fait la différence

C'est une vidéo amateur qui fait office de preuve. Le croche-pied d'un commissaire sur un manifestant à Paris lundi dernier. La vidéo tourne sur les réseaux sociaux et arrive ensuite sur le bureau de l'IGPN. La police des polices conclut un usage disproportionné de la force. Ici, la vidéo est une preuve, mais aussi le déclencheur de l'enquête, comme la manifestation du 1er mai 2018. Un CRS ramasse un pavé et le lance en direction des manifestants. Un acte illégal filmé au premier plan. Le policier est condamné en justice pour violence volontaire à deux mois de prison avec sursis. Mais sans image, il y aura-t-il eu une enquête ? Probablement pas. D'après Maître Élisé Arfi, avocate au barreau de Paris, sans vidéo, bon nombre de violences policières resterait inconnue ou impunie. Quand on arrive dans la barre d'un tribunal, la parole du policier pèse beaucoup plus lourd que celle du prévenu ou du simple témoin, a-t-elle souligné. La vidéo peut être une preuve, mais aussi un moyen de pression. Visionner des millions de fois sur les réseaux sociaux, les images de violence policière avérée, comme à Toulon entraîne souvent une accélération des procédures disciplinaires. Les vidéos amateurs s'imposent désormais comme un outil incontournable, utilisées aussi par les forces de l'ordre.