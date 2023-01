Violences policières : trois minutes d'une violence inouïe

Le jeune homme est arrêté à un carrefour de Memphis pour des raisons qui restent à éclaircir. Très vite, les policiers se montrent véhément et déjà très violents. Tyrie Nichols parvient à se dégager et malgré la présence de plusieurs agents, il réussit à prendre la fuite. Mais il est rattrapé quelques minutes plus tard dans le quartier résidentiel tout près de chez lui. Là, alors qu'il est à terre, les policiers s'acharnent sur lui pendant de longues minutes : des coups de pieds, coups de matraque. Le jeune homme gît au sol et hurle le nom de sa mère. Il se plaint de douleurs diverses. L'ambulance mettra 22 minutes à arriver. Tyrie Nichols sera transporté dans un état critique à l’hôpital et décèdera trois jours plus tard des suites de ses blessures. Une photo de lui tuméfié, c'est 66 minutes de vidéo issue des caméras piétonnes de trois policiers et d'une caméra de surveillance. C'est la famille qui a demandé à ce qu'elle soit rendue publique pour que l'Amérique voit le calvaire vécu par Tyre Nichols. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien