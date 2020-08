Ilies, 18 ans, dénonce une bavure policière, les forces de l'ordre démentent

Le 13 juillet dernier, à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), Iliès, 18 ans, a fait l'objet d'un contrôle policier qui a dégénéré. Le jeune homme affirme avoir été passé à tabac par un policier. Déformation de l'avant-bras, hématome de la paupière, plaie de l'arcade sourcilière... la liste de ses lésions tient sur une page. Les médecins lui ont accordé 45 jours d'ITT. Les policiers, eux, ont livré une autre version de l'histoire. L'agent mis en cause a porté plainte contre Iliès pour rébellion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.