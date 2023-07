Violences policières : y a-t-il plus de poursuites ?

Une enquête a été ouverte après la mort de Nahel. Dans les émeutes qui suivent, l’IGPN affirme en avoir ouvert au moins 22 de plus en moins de deux semaines. Suite aux opérations de maintien de l’ordre pendant la réforme des retraites, près de 36 enquêtes sont menées en début d’année. Plus d’une cinquantaine sont donc déjà recours en 2023. L’an dernier, en tout, il y a eu 1 065. C’est moins qu’avant. En 2021, il y en a eu 1 093. Pour 2020, il y a eu 1 101. Et 1 460 ouvertes en 2019, année record pendant le mouvement des gilets jaunes. Mais combien de condamnation ? En moyenne, l’IGPN en recense une trentaine par an ces dernières années. Plusieurs associations estiment que c’est un chiffre trop faible, et que l’IGPN composé de policier est trop laxiste quand elle enquête sur ses collègues. "Il faudra que cela soit une institution indépendante de la police", confie Patrick Baudoin. Depuis 2014, les Français peuvent saisir l’IGPN sans déposer plainte. Le nombre de signalement ne fait qu’augmenter d'année en année. TF1 | Reportage F. Litzeler