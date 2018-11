Violences sexistes : elles veulent la fin de l'impunité

La manifestation contre les violences faites aux femmes est passée inaperçue ce samedi 24 novembre 2018. Après la naissance du mouvement #Metoo, ce rassemblement a de multiples revendications. Des hommes sont venus se joindre à cette mobilisation. Les manifestants ont réclamé au gouvernement des mesures plus ambitieuses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.