Violences urbaines : des habitants inquiets et fatigués

Garés devant chez eux vendredi 30 juin soir, des habitants de Colombes (Hauts-de-Seine), ont retrouvé ce samedi matin leur voiture calcinée. C'est la nuit de trop. Dans cette ville, comme partout au pays, les émeutiers étaient encore très nombreux dans les rues, vendredi soir. Deux fois moins de bâtiments publics ont été visés, mais encore une vingtaine de mairie incendiée. Au Nord de Paris, à Persan (Val-d'Oise), les flammes ont ravagé la moitié de l'édifice. Leur commerce de proximité, la pizzeria, la boulangerie, et même le bistrot ont été vandalisés. Sur un bout de trottoir, les habitants se retrouvent démunis. Partout au pays, 31 commissariats ont été attaqués. Même sentiment d'hébétude à Grenoble (Isère), les commerçants du centre-ville constatent, la gorge serrée, l'ampleur des dégâts. À Lyon, ce samedi 1er juillet, les commerçants s'organisent. Une entreprise qui installe d'habitude des volets a été appelée à la rescousse par 80 commerçants inquiets, pour réparer ou sécuriser leur vitrine. Dans la plupart des villes de l’Hexagone, les commerces et les transports en commun fermeront plus tôt, dans l'espoir d'une nuit plus calme. TF1 | Reportage J. de Francqueville