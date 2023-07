Violences urbaines : la situation se tend à Marseille

La situation se tend progressivement sur la Canebière. Plusieurs centaines de jeunes, adolescents pour la plupart, provoquent les forces de l'ordre avec quelques insultes, pétards et feu d'artifice tirés en l'air. Les CRS répliquent pour l'instant avec du gaz lacrymogène. Le dispositif de sécurité est particulièrement renforcé samedi soir. En plus du RAID, déjà présent ces trois derniers soirs, le GIGN est déployé. Deux véhicules blindés de la gendarmerie sont positionnés et deux hélicoptères survolent le centre-ville. Pour l'heure, onze personnes ont été interpellées. TF1 | Duplex P. Géli