Violences urbaines : les maires en première ligne

D'abord, des jets de pavés jeudi soir par-dessus son portail. Et puis, dans la nuit du samedi, l'épouse de Filipe Ferreira-Pousos a vu des flammes dans le jardin. Deux jeunes cagoulés mettaient le feu à leur voiture. Ce maire (PS) de La Riche (Indre-et-Loire), une commune de 11 000 habitants seulement, est convaincu que ce ne sont pas des inconnus. "C'est le fait d'individus qui me connaissent forcément. Ils ne sont pas venus là par hasard. Des gens que je croise certainement tous les jours lorsque je me rends à pied à la mairie, que je salue, qui me salue, et tout va bien", affirme-t-il. Et d'ajouter que "ce n'est pas une signature d'être maire. Il y a beaucoup de responsabilités, relativement peu de moyens", et une prise de risques aussi. La veille, à quelques kilomètres seulement, la voiture du maire de Saint-Pierre-des-Corps a brûlé également. Emmanuel François tente pourtant de prendre du recul : "ils n'ont jamais tenté d'atteindre mon intégrité physique. Ils s'attaquaient vraiment aux symboles de la République. Ils ont attaqué la mairie, ils ont attaqué la bibliothèque, ils ont attaqué la voiture du maire qui représentait la fonction". Malgré le danger, sa famille l'encourage à ne pas démissionner. À Neuilly-sur-Marne, à l'est de Paris, beaucoup de ces efforts sont partis en fumée. "Ils ont monté ici. Ils ont traversé le grillage avec un jerricane d'essence et ils sont mis le feu à nos véhicules de la police municipale", raconte le maire (DVD) de la ville, Zartoshte Bakhtiari. Dans la cour, les voitures achetées récemment pour les policiers de la ville, calcinées par cet incendie volontaire qui a même touché l'administration de la commune. Ces attaques touchent indirectement les habitants. Ce sont les plus modestes qui risquent d'en pâtir. La nuit, enfermés dans la mairie, le maire Zartoshte Bakhtiari et son équipe ne dorment pas. Pour rester discret, ils ont éteint les lumières et surveillent les allées et venues. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Émeriau, R. Asencio