Violences urbaines : les pilleurs entrent en action

En plein après-midi, une foule de jeunes force l'entrée d'un fast-food en région parisienne pour voler dans la cuisine. Un peu plus loin, c'est dans un centre commercial de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) que des individus s'en prennent aux magasins pour dérober ce qu'ils peuvent. Le centre a ensuite été évacué, puis fermé. D'autres casses et vols ont aussi eu lieu à Strasbourg (Bas-Rhin) comme dans ce magasin Apple, après une nuit où les pillages se sont déjà multipliés dans tout le pays. À Nantes (Loire-Atlantique), c'est une voiture bélier qui a détruit l'entrée d'un supermarché. Des dizaines d'individus ont ensuite pillé les rayons. À Marseille (Bouches-du-Rhône) jusqu'ici moins concernée par les violences urbaines, de nombreux commerces ont été également pillés.Il ne reste plus rien d'une brasserie du Vieux-Port, car jeudi soir, les chaises ont été incendiées pour servir de barrage contre les forces de l'ordre. Le reste du matériel a été dérobé. C'est le même constat dans un magasin de chaussures et dans une armurerie à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). TF1 | Reportage S. Chevallereau, R. Rosso, X. Boucher