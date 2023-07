Violences urbaines, une nuit plus calme

À Lyon, place Bellecour, en début de soirée, le RAID occupe déjà le terrain. Depuis le début des violences urbaines, c'est ici que les casseurs se rassemblent. Mais samedi soir dans la ville, seulement quelques tensions. Notamment des tirs de mortiers d'artifices, rapidement stoppés par la CRS 8, exceptionnellement déployée sur place. La compagnie a procédé à de nombreux contrôles et des interpellations, 30 au total. À Marseille, les forces de l'ordre reprennent aussi du terrain. Sur la Canebière, un important dispositif policier épaulé par les unités d'élite du RAID et du GIGN. Pour surveiller les émeutiers et guider au mieux les forces de l'ordre au sol, deux hélicoptères étaient mobilisés. Pour les habitants, rien à voir avec les autres nuits. Dans la capitale, les tensions se sont concentrées autour des Champs-Élysées, quadrillées par les forces de l'ordre. Un appel au rassemblement avait été lancé sur les réseaux sociaux, mais des groupes de jeunes ont été dispersés par les policiers. TF1 | Reportage J. Quancard, C. Gerbelot, E. Binet