Violences au Venezuela : l'armée ouvre le feu sur les manifestants

Le Venezuela est peut-être sur le point de basculer dans une guerre civile. Le samedi 23 février 2019, les opposants à Nicolás Maduro ont voulu faire entrer de l'aide humanitaire dans le pays. À Urena, certains sont venus attendre le passage des camions les transportant depuis plus de 48 heures. Des émeutes ont fini par éclater et elles ont été réprimées par l'armée. Les militaires n'ont pas hésité à tirer sur les manifestants.