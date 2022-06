Violent coup de vent sur la plage en Normandie

Sur son passage, le vent a tout emporté. Ce dimanche matin sur la plage de Villers-sur-Mer (Calvados), les habitants constatent les dégâts. Dans la soirée du samedi, le ciel s'est assombri en quelques minutes. Sur les plages de Deauville et Trouville, le vent est passé de zéro à près de 100 km/h, en quelques secondes. Ces rafales soudaines et violentes traversent toutes les villes de la Côte Fleurie. Le vent transforme tous les objets en projectiles. Certains pensent assister à une tornade. Le bilan compte un mort dans la petite station balnéaire de Villers-sur-Mer. Il s'agit d'un kitesurfer de 31 ans pris au piège et emporté par sa propre voile. Il a été projeté sur la vitrine d'un restaurant. On a également cinq blessés hospitalisés et quelques blessés légers. "Une cellule psychologique va devoir prendre en charge une quarantaine de personnes", explique le maire, Thierry Granturco. Quelques minutes avant ce drame, des centaines de personnes profitaient du soleil. Le mercure avait dépassé les 30 °C. Alors comment expliquer ce phénomène qui a balayé pendant une demi-heure les côtes du Calvados ? TF1 | Reportage J.M Bagayoko, I. Blonz, A. Malavaud