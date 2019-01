Violente explosion à Paris : les habitants ne peuvent pas encore retourner chez eux

Plus de dix heures après la puissante explosion, la rue de Trévise regorge toujours de pompiers et de policiers qui travaillent. En attendant, la mairie a proposé des solutions temporaires de logement en mettant à la disposition des victimes un gymnase dans un arrondissement voisin. Les inspections vont reprendre demain avec des architectes pour vérifier la solidité des bâtiments. Il est encore impossible de dire quand les habitants pourront rentrer chez eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.