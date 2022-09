Violents affrontements en tribunes : 23 blessés au stade de Nice

Des jets de projectiles, des fumigènes et des affrontements entre supporters et même certains stadiers. C'était la scène de chaos à Nice hier soir, quelques instants avant le match entre le club niçois et la ville de Cologne. Au moment d'entrer dans le stade, une centaine d'hommes habillés en rouge, les couleurs du club allemand, parviennent à quitter la tribune-visiteurs avec l'intention d'en découdre. Solange, présidente d'un club de supporters, était présente dans le stade. Elle raconte au micro du 20H TF1 ce qu'elle a vu jeudi soir. Le bilan fait état de 23 blessés. Quatre personnes ont été hospitalisées dont un homme qui passe par-dessus un gradin et chute cinq mètres au plus bas. Comment ces supporters ont-ils pu quitter leur zone ? "Ça fait des années qu'on dit que ce stade ne peut pas être sectorisé. Hormis le parcage visiteurs qui est un peu hermétique, le reste, c'est open bar, on peut circuler comme on veut d'une tribune à l'autre", rappelle Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice. Un peu plus tôt, une marée humaine déferle dans les rues de Nice, 10 000 supporters de Cologne encadrés par 650 policiers. Au fur et à mesure de l'après-midi, les incivilités et les dégradations se multiplient. Aux abords du stade, les premiers incidents ont commencé. Alors que les policiers tentent de sécuriser la situation à l'extérieur, les échauffourées se poursuivent en tribunes. Les stadiers se retrouvent alors dépassés. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais, A. Flieller, D. Laborde