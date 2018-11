Violents incendies en Californie : le bilan s'alourdit à 23 morts

De gigantesques incendies poursuivent leurs progressions en Californie. À Malibu, les villas de stars et de millionnaires sont encerclées par les flammes. Sur la côte ouest américaine, ceux-ci sont déjà considérés comme les feux les plus destructeurs de l'histoire. Le bilan fait état d'au moins vingt-trois personnes tuées, en plus d'une trentaine de disparus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.