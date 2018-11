Violents incendies en Californie : des milliers de personnes évacuées

Dans le comté de Los Angeles, un incendie monstrueux a menacé plus de 75 000 habitations. Près de 200 000 personnes ont dû être évacuées dont des célébrités comme Kim Kardashian et Lady Gaga. Par ailleurs, 14 000 hectares sont déjà partis en fumée dans cette zone de la Californie, sans compter les nombreux autres foyers qui se sont déclenchés. Des incendies causés par la sècheresse et les vents violents. Découvrez les témoignages émouvants des habitants en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.