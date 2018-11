Violents incendies en Californie : des quartiers entiers sont en proie aux flammes

La Californie est ravagée par des incendies terriblement meurtriers. La situation semble être hors de contrôle. Les autorités locales annoncent déjà neuf morts, mais les disparus se comptent par dizaine. Face à la multiplication des foyers d'incendie, 250 000 personnes ont été priées d'évacuer. Plusieurs milliers de pompiers se relayent jour et nuit sans grand espoir d'éteindre rapidement les incendies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.