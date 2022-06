Violents orages dans l'Allier, des habitants surpris en pleine nuit

Samedi soir, des campeurs ont ramassé des grêlons de la taille d’une balle de tennis dans leur tente. Venus passer un week-end tranquille au bord de l’eau, ils ont fini la nuit dans leur voiture. Face à la violence de l’orage, des vacanciers ont dû renoncer à leur cousinade et quitter le restaurant au plus vite. Depuis ce dimanche matin, Yoann Cautard, gérant de l’établissement "Camping des Nières" à Ebreuil (Allier), tente de rassurer ses clients. Il n’a pas fermé l’œil de la nuit. L’orage n’a duré qu’un quart d’heure, mais 100% des voitures sont endommagées. Impacts sur la carrosserie, vitres brisées, tôles déformées, il est urgent de dresser la liste des dégâts. À quelques kilomètres, au village de Lalizolle (Allier), de nombreuses toitures et des panneaux solaires n’ont pas résisté à la violence de l’orage. Le potage et les arbres fruitiers ont été lacérés par la pluie et le vent. Un habitant a voulu garder une preuve de cette météo exceptionnelle. Dans la nuit, il a placé une tomate à côté des grêlons et les a pris en photo. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Bruck