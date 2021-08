Violents orages dans l'est : des dégâts importants en Moselle

Dans l'est de l'Hexagone, les secours ont été appelés à pied d'œuvre toute la journée après les orages qui ont frappé la nuit dernière. Quatre départements avaient été placés en vigilance orange. Toits arrachés, logements inondés… C'est en Moselle qu'il y a eu le plus de dégâts. De violents orages accompagnés de fortes rafales de vent y ont transformé des rues en torrent. À Saint-Avold, la force du vent a déraciné les arbres, retiré la toiture de cet immeuble en rénovation. Par sécurité, ses occupants ont été évacués. Cette nuit, ils n'ont plus accès à leurs appartements. Certains sont relogés dans cet hôtel, comme Christelle et sa mère. Comme beaucoup d'autres, elles ont vécu une nuit de frayeur. En vingt minutes, l'orage a traversé la Moselle, avec des trombes d'eau, de la grêle et des vents puissants jusqu'à 126 km/h. C'est suffisant pour retourner les jardins. Une pièce de bois enfoncée dans le mur d'une maison, des toitures éventrées... Beaucoup d'habitants vont devoir reconstruire. Toute la journée, une quarantaine de pompiers ont poursuivi les opérations. Ils ont retiré les éléments susceptibles de mettre en danger les habitants. Et ce dans l'intention de protéger les logements des pluies qui pourraient encore tomber dans la soirée. Le département reste en vigilance jaune jusqu'à lundi matin.