Violents orages : l'Allier le département le plus touché

Heureusement, aucun blessé dans cette maison de retraite. Cette phrase, Francis Thouvenin, le fils d'un des résidents, se la répète depuis samedi soir. Il est sidéré par la destruction. Et depuis ce matin, il fouille les décombres pour trouver la carte d'identité de son père et des photos de famille pour le rassurer. À Vichy, l'orage a été d'une extrême violence, en très peu de temps. Au moment où le toit s'est effondré, la laine de verre a entièrement recouvert la pièce. Heureusement, le résident était au toilette au moment de cette catastrophe. Sur le terrain, les pompiers coordonnent toutes les interventions depuis 24 heures. Ils ont demandé des renforts. Selon le colonel Philippe Sansa, directeur départemental du SDIS 03, 2 000 demandes de secours ont été recensées. À peu près 250 pompiers sont mobilisés. Dans l'Allier, les orages ont aussi ravagé des campings, forçant les vacanciers à quitter les lieux. Des campeurs ont trouvé dans leur toile de tente des dizaines de grêlons gros comme des balles de ping-pong. Yoann Cautard, le gérant du camping des Nières à Ebreuil, n'en revient toujours pas. Les grêlons ont tué plus de 200 oiseaux sur son terrain. À Vichy, on ignore si les bâtiments publics pourront rouvrir cette semaine. T F1 | Reportage N. Chiesa, T. Bruck.