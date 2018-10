Viols en temps de guerre : le Nobel de la paix honore deux symboles

Dénoncer le viol comme arme de guerre, tel est le combat qu'a décidé d'honorer cette année 2018 le Prix Nobel de la paix. Cette récompense a été symboliquement décernée ce 5 octobre 2018 au gynécologue Denis Mukwege et à l'ancienne esclave de Daech, Nadia Murad. Deux personnalités qui témoignent de la capacité des violences sexuelles à anéantir des sociétés entières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.