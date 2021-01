"Je pense que notre opinion a pesé" : le couvre-feu ne sera pas avancé à 18h en Haute-Savoie

La Haute-Savoie faisait partie de la liste des départements qui pouvaient éventuellement voir leur couvre-feu avancé à 18 heures. Mais on le sait depuis ce samedi matin, il reste à 20 heures. L'on s'interroge alors si c'est grâce à la colère et à la mobilisation des élus locaux. Interviewée sur cette question, la députée LR Virginie Duby-Muller explique que "de façon unanime, parlementaires et élus locaux avons manifesté notre position et notre hostilité à cet avancement du couvre-feu à 18 heures". Selon Virginie Duby-Muller, le couvre-feu à 18 heures aurait eu des conséquences importantes pour les commerces de proximité, ainsi que sur les activités sportives et culturelles des plus jeunes. L'élue a également exprimé son inquiétude pour l'économie touristique des stations de ski. Elle affirme n'avoir aucune visibilité sur la prochaine réouverture, mais veut toutefois faire entendre au gouvernement le besoin de reprise de toute une économie déjà fragilisée.