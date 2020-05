Virus : faut-il se méfier de la climatisation ?

Selon les scientifiques et ingénieurs en climatique, le virus peut être transporté par voie aérienne. Ils recommandent de limiter l'utilisation des climatiseurs à air recyclé qui brassent en continu le même air et privilégier des appareils qui puisent de l'air venant de l'extérieur. Avec le retour des beaux jours et de la chaleur, les spécialistes de l'environnement mettent aussi en garde sur le risque lié au ventilateur.