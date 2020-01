Virus : la Chine emploie les grands moyens pour contenir l’épidémie

En Chine, les autorités ont encore renforcé les mesures pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Le dernier bilan fait état de 26 morts et 830 personnes contaminées. La mégalopole du Wuhan est isolée du monde. Treize de ses communes sont en quarantaine. Sur place, les pouvoirs publics ont lancé la construction d'un hôpital pour accueillir les malades d'ici dix jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.