Visite dans le Calvados : Élisabeth Borne à l'écoute des Français ?

Élisabeth Borne se met au tractage ce samedi après-midi sur un marché. Il faut dire que ce n'est pas l'exercice le plus habituel pour la nouvelle locataire de Matignon. Il s'agit de la première rencontre de la candidate Première ministre avec des élus locaux et des commerciaux. Elle connaît au final assez peu cette nouvelle terre électorale. La matinée a été assez concrète avec une visite d'une exploitation de vache laitière. Un agriculteur et sa famille lui ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Il s'agit notamment de la question du coût de la vie avec la hausse du prix des matières premières et le réchauffement climatique qu'ils constatent ici chaque jour. La région a connu plusieurs vagues de sécheresse depuis le début de l'année. Élisabeth Borne sur le terrain et à l'écoute de la commune, c'est l'objectif de ce week-end. La prochaine étape, c'est la visite d'une commune de moins de 5 000 habitants. Et ce qu'on constate à chaque fois, c'est que la principale préoccupation des électeurs reste le pouvoir d'achat. TF1 | Duplex M. Guénégan