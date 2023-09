Visite du Pape à Marseille : dans le secret des préparatifs

Tout est scénarisé, imaginé, depuis plusieurs mois, pour transformer le stade Vélodrome en cathédrale géante. C'est dans le stade que le Pape François a voulu célébrer sa messe, à Marseille, le 23 septembre prochain. La visite exceptionnelle se prépare en secret depuis un an dans la cité Phocéenne. Le Saint-Père l'a dit, j'irai à Marseille, pas en France. Alors, la ville se prépare, notamment pour les questions de sécurité. Les rues autour du stade seront bouclées le jour J. Mais les Marseillais et les 300 000 fidèles attendus pourraient apercevoir le souverain pontife, en papamobile sur le Prado. Là encore, le détail de son trajet est secret, tout comme le chemin qu'il empruntera à Notre-dame de la Garde. Et les hôpitaux publics de Marseille s'organisent aussi. Les équipes soignantes ont réalisé un exercice au printemps dernier pour se préparer. Pour ceux qui voudraient profiter de cette occasion unique de voir le Pape François à Marseille, il reste encore des milliers de places pour la messe géante, au stade Vélodrome. TF1 | Reportage P, Lefrançois, C, Gerbelot, P. Fontalba