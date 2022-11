Visite exclusive : l'hôtel des Bleus au Qatar

Dans les faubourgs de Doha, au cœur d'un quartier résidentiel, un magnifique complexe hôtelier. Le hall d'entrée inspire des rêves de grandeur. Ambiance locale, ici ça ne parle pas encore beaucoup français, sauf en cuisine. Le chef de l'équipe de France, Xavier Rousseau, qui arbore les deux étoiles sur son tablier, veut garder la "surprise" du menu du premier repas des Bleus. Il sera assisté par un chef italien, pour le plus grand plaisir des joueurs, dont le plat préféré est... les pâtes. Les joueurs dormiront tous au deuxième étage. Les chambres de Bleus sont spacieuses et individuelles et situées juste à côté de la salle de massage. Les bleus n'auront pas le temps de profiter de la piscine, ils sont là d'abord pour travailler. L'encadrement de l'équipe de France a justement choisi cet hôtel pour sa proximité avec le terrain, à dix minutes de route à peine. Un stade totalement dédié aux Bleus, qui sera leur terrain d'entraînement et le premier aura lieu jeudi. C'est dans l'intimité d'une immense vestiaire que Didier Deschamps compte bien élaborer une nouvelle fois la recette de la victoire. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Ponsar