Visite royale annulée : un camouflet pour Macron ?

À peine arrivé au Conseil européen, Emmanuel Macron chamboule son agenda et appelle le Roi Charles III qui doit atterrir en France dans 48 heures. Le président lui suggère de reporter sa visite. À la mi-journée de ce vendredi, le communiqué de l’Élysée tombe : “Compte tenu de l’annonce d’une nouvelle journée d’action nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars, la visite du Roi Charles III sera reportée”. Pourquoi une décision si tardive ? C’est une note des Renseignements qui inquiète l'exécutif : “Les mouvements contestataires comptent bien utiliser cette exposition médiatique pour faire déblocage”. Même si Emmanuel Macron y tenait, il a fallu se résoudre à reporter la visite. Une source gouvernementale confie : “On a vu les images d’hier, à Bordeaux notamment. On aurait parlé de tout sauf de la visite”. Il s’agit d’un contexte social explosif qui n'étonne pas, et fait même sourire outre-Manche. La France se targuait de recevoir Charles III pour sa première visite à l’étranger, ce sera finalement l'Allemagne, où il se rendra mercredi. TF1 | Reportage S. Bougriou, N. Gandillot